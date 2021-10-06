21-летний водитель Kia устроил аварию в Карачеве

Пострадали двое.

Два человека получили травмы в результате аварии, которая произошла 5 октября около 21.00 на улице 50 лет Октября в Карачеве.

По информации областной ГИБДД, 21-летний водитель Kia Cerato, двигаясь со стороны улицы Октябрьской, не уступил дорогу и протаранил «УАЗ-39623», 64-летний водитель которого ехал от улицы Ленина.

Водитель Kia Cerato получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины волосистой части головы. У водителя «УАЗа» ушиб грудного отдела позвоночника.