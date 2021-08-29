22-летний водитель и 20-летняя пассажирка погибли в ДТП под Дятьково

Еще одного участника аварии доставили в больницу.

Два человека погибли в результате аварии в Дятьковском районе. ДТП произошло 28 августа около 21.40 на 6-м километре дороги Дятьково – Бытошь.

Как сообщает областная ГИБДД, 55-летний водитель Chevrolet Cruze, двигаясь в сторону Дятьково, выехал на встречную полосу и врезался в Mazda 6 под управлением 22-летнего водителя.

Водитель Mazda и его 20-летняя пассажирка погибли.

Водителя Chevrolet госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки. В апреле в отношении него возбудили административное дело за нетрезвое вождение – сейчас оно находится в производстве.

У обоих водителей взяли анализы для определения состояния опьянения.