23-летний водитель погиб в Климовском районе

Пассажир в больнице с травмой головы.

23-летний водитель погиб в ДТП в Климовском районе. Авария произошла на 42 км автодороги «Смотрова Буда-Великая Топаль-Климово».

Как рассказали в ГИБДД, 23-летний водитель Peugeot 408 не справился с управлением, выехал на встречку и улетел в кювет. Машина врезалась в дерево и перевернулась. Автомобилист и его пассажир не были пристёгнуты ремнями безопасности.

23-летний водитель умер на месте от полученных травм. 25-летний пассажир получил сотрясение головного мозга и рваную рану ноги. Мужчину отвезли в больницу.