24 иностранца выдворят с территории страны в Брянской области

В Брянской области 24 иностранца выдворят с территории страны из-за нарушения правил въезда и пребывания. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Управления МВД России по Брянской области две недели проводили операцию «Нелегал». Правоохранители организовали более 1500 проверок и 289 разъяснительных бесед.

К административной ответственности привлекли 207 правонарушителей, в том числе за нарушение правил въезда, режима пребывания, незаконной трудовой деятельности. Также стражи порядка возбудили 12 уголовных дел о фиктивной регистрации мигрантов.

В центр временного содержания иностранных граждан поместили 24 человека. Их ждет выдворение за пределы страны.