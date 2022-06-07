24-летний мотоциклист погиб в ДТП с автобусом в Брянске

Пассажира мотоцикла доставили в больницу.

Смертельная авария произошла 6 июня около 19.05 у дома № 61 по улице Литейной в Бежицком районе Брянска.

24-летний водитель мотоцикла Kawasaki без прав, двигаясь в сторону улицы 50-й Армии с несоблюдением дистанции, врезался в Hyundai Elantra под управлением 22-летней девушки, которая ехала в попутном направлении в крайнем левом ряду.

От удара мотоцикл протаранил автобус «ЛиАЗ», 33-летний водитель которого двигался в попутном направлении в крайнем правом ряду.

Водитель мотоцикла погиб. В момент ДТП он был в защитном шлеме без экипировки. У мотоциклиста взяли анализы на определение состояния опьянения.

22-летнего пассажира мотоцикла госпитализировали с закрытым переломом левого бедра.

По данным ГИБДД, мотоцикл Kawasaki снят с регистрационного учета в 2019 году. Также в результате обследования места аварии автоинспекторы обнаружили значительный износ горизонтальной разметки. По факту недостатков в содержании улично-дорожной сети возбуждено административное дело.