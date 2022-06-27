Иномарка врезалась в кирпичный забор.

24-летний водитель погиб в аварии в Стародубе. Об этом сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло в районе дома 35 по улице Ленина. 24-летний водитель Mazda TRIBUTE съехал с дороги на обочину и врезался в кирпичный забор.

От полученных травм автомобилист умер на месте. 30-летнего пассажира с сотрясением мозга госпитализировали.

Оба мужчины не были пристёгнуты ремнями безопасности. Также по словам свидетелей, водитель иномарки был пьян. Это установит экспертиза.