25 украинских БПЛА сбили в Брянской области за ночь

В ночь на 25 июля Брянская область подверглась очередной массированной атаке со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Со слов главы субъекта, в небе над регионом в ночные часы ликвидировано 25 БПЛА. Все сбитые беспилотники были самолетного типа. По целям противника отработали подразделения противовоздушной обороны.

Отмечается, что жертв и разрешений нет. Места падения обломков обследуются специалистами экстренных и оперативных служб.