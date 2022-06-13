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27-летний водитель «Логана» насмерть сбил велосипедиста в Стародубе

2022, 13 июня 12:07 Происшествия
27-летний водитель «Логана» насмерть сбил велосипедиста в Стародубе
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Велосипедист пытался повернуть налево.

12 июня около 20.00 на улице Фрунзе в Стародубе 27-летний водитель Renault Logan сбил 43-летнего велосипедиста, поворачивавшего налево.

Велосипедист скончался от полученных травм. Его состояние в момент ДТП определит медицинская экспертиза.

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