2026, 23 марта 13:31
30 нарушителей задержали полицейские в Брянске в рамках операции «Вело-СИМ» на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлой неделе в Брянске прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Вело-СИМ». Инспекторы дорожно-патрульной службы пресекали нарушения Правил дорожного движения велосипедистами и водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ).

За два дня стражи порядка к административной ответственности привлекли 26 водителей СИМ и двух велосипедистов.  Им грозит штраф.

Также полицейские задержали двух человек на мопедах. Они упарвляли транспортов без водительского удостоверения. Мопеды отправили на специализированную стоянку.

