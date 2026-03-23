30 нарушителей задержали полицейские в Брянске в рамках операции «Вело-СИМ»

2026, 23 марта 13:31

30 нарушителей задержали полицейские в Брянске в рамках операции «Вело-СИМ» на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в Брянске прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Вело-СИМ». Инспекторы дорожно-патрульной службы пресекали нарушения Правил дорожного движения велосипедистами и водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ).

За два дня стражи порядка к административной ответственности привлекли 26 водителей СИМ и двух велосипедистов. Им грозит штраф.

Также полицейские задержали двух человек на мопедах. Они упарвляли транспортов без водительского удостоверения. Мопеды отправили на специализированную стоянку.