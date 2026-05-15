Стражи порядка раскрыли 15 краж продуктов из магазинов в Брянске

2026, 15 мая 12:38

Стражи порядка раскрыли 15 краж продуктов из магазинов самообслуживания в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В дежурную часть отдела полиции заявлением о шести кража обратился директор магазина самообслуживания в Фокинском районе города Брянска. Моменты преступлений попали на запись камер видеонаблюдения. Мужчина и женщина набирали в продукты питания на 2000-3000 рублей, а затем покидали торговый зал.

Полицейские установили, что к кражам причастны 55-летний житель Брянска и его 49-летняя супруга. Женщина уже была судима. Подозреваемые признались в преступлениях. Продукты они употребляли в пищу.

Правоохранители выяснили, что криминальная пара причастна ещё к девяти кражам из супермаркетов в Брянске. Возбуждены уголовные дела.