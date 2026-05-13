2026, 13 мая 16:34
Рабочие убирают старый асфальт на улице Литейной в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.  

 

В Бежицком районе Брянска стартовал капитальный ремонт улицы Литейной. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 4,3 километра дороги от улицы 50-й Армии до Литейного моста.

Накануне рабочие занимались фрезерованием старого покрытия проезжей части. На его месте уложат новый асфальт. Работы проводятся вечером и ночью.

Специалистам также предстоит отремонтировать наружные инженерные сети и обустроить водоотвод, частично расширить проезжую часть и построить тротуары. Подрядчик установит на Литейной пешеходное ограждение и 15 новых остановок. Освещать улицу будут фонари со светодиодными светильниками. Также на дороге установят светофоры, дорожные знаки и нанесут разметку.

Ремонт делают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

