36 беспилотников сбили брянские военные за ночь и утро

36 беспилотников сбили военные за ночь и утро на Брянской областью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Со вчерашнего вечера над Брянской областью работает система противовоздушной обороны. Военнослужащие отражают массированную атаку ВСУ.

Так, за минувший вечер и ночь подразделения ПВО уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. С начала дня 9 августа военные Минобороны России обнаружили ещё 10 нарушителей над регионом. Все воздушные цели уничтожены.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор Александр Богомаз.