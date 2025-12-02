Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
На улице Горького в Брянске выложили плиткой новый тротуар

2025, 02 декабря 09:45
На улице Горького в Брянске выложили плиткой новый тротуар
На улице Горького в Брянске выложили плиткой новый тротуар. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

На Горького в Брянске на финишную прямую вышел капитальный ремонт. На участке от проспекта Ленина до улицы Калинина специалисты уже расширили проезжую часть, и уложили новый асфальт. Движение машин уже открыто.

По нечётной стороне дороге на тротуаре уже уложили плитку. С чётной стороны улицы строители делают лестницы на крутых подъемах и обустраивают дорожку для пешеходов. 

Капитальный ремонт улицы Горького обошёлся в почти 86 млн рублей. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

