На улице Горького в Брянске выложили плиткой новый тротуар. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На Горького в Брянске на финишную прямую вышел капитальный ремонт. На участке от проспекта Ленина до улицы Калинина специалисты уже расширили проезжую часть, и уложили новый асфальт. Движение машин уже открыто.
По нечётной стороне дороге на тротуаре уже уложили плитку. С чётной стороны улицы строители делают лестницы на крутых подъемах и обустраивают дорожку для пешеходов.
Капитальный ремонт улицы Горького обошёлся в почти 86 млн рублей. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».