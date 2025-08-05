42 аварии произошли в Брянске с начала года

42 аварии с 54 пострадавшими произошли в Брянске с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения обсудили дорожную обстановку в Брянске за полгода. С января по июль в областном центре произошло 42 ДТП. В них 49 человек пострадали, а пять – погибли.

Большинство смертельных ДТП произошли днём. Самый распространённый вид аварий — столкновение транспортных средства. Таких случаев 15. Ещё 14 фактов – наезды на пешеходов.

В рамках профилактических рейдов сотрудники ДПС пресекли 2 796 фактов нарушений ПДД пешеходами. 780 водителей оштрафовали за проезд на запрещающий сигнал светофора, а 2148 – за непредоставление преимущества в движении пешеходам.