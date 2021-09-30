48-летний пассажир внедорожника погиб в ДТП с «КамАЗом» под Почепом

Женщина-водитель и 18-летний пассажир в тяжелом состоянии.

В УГИБДД по Брянской области сообщили подробности смертельной аварии, которая произошла 30 сентября около 12.05 на 69-м километре дороги Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь в Почепском районе.

36-летняя женщина-водитель Mitsubishi Pajero ехала от Брянска в сторону Почепа. На ходу у машины отсоединилось заднее левое колесо. Внедорожник оказался на встречной полосе и столкнулся с «КамАЗом» под управлением 30-летнего водителя.

48-летний пассажир Mitsubishi Pajero погиб на месте. Женщину-водителя и ее 18-летнего пассажира доставили в больницу с тяжелыми травмами.

По данным ГИБДД, погибший пассажир в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности. Mitsubishi Pajero не зарегистрирован.

Виновность женщины – водителя внедорожника установят в ходе предварительного следствия после проведения автотехнических экспертиз. По факту ДТП полицейские проводят проверку.