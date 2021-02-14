48-летнюю жительницу Брянска изнасиловали в Санкт-Петербурге

По подозрению в преступлении правоохранители задержали 28-летнего гражданина Узбекистана.

Безработный 28-летний гражданин Узбекистана избил и изнасиловал 48-летнюю приезжую из Брянска в Санкт-Петербурге.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, преступление было совершено в поселке Понтонный Колпинского района Петербурга. Утром 12 февраля местный житель сообщил в полицию о том, что в дачный домик ворвался незнакомец и изнасиловал его знакомую.

Полицейские выяснили, что незнакомцем оказался некто Али. Он ударил женщину сзади по голове, после чего надругался над ней и скрылся. Жительницу Брянска госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и множественными ссадинами и гематомами.

Поздно вечером 12 февраля подозреваемого задержали – сейчас он находится в изоляторе.