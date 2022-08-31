49-летняя женщина пострадала в аварии в Клинцовском районе

Пассажирка иномарки получила травмы головы и позвоночника в ДТП на трассе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 19 км автодороги «Клинцы-Ущерпье-Красная Гора» в Клинцовском районе. 28-летний водитель на Renault Logan не справился с управлением. Иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

49-летняя пассажирка автомобиля получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб поясничного отдела позвоночника. Женщину госпитализировали.