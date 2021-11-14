50 летний велосипедист погиб после столкновения с «ВАЗом» под Климово

В ГИБДД полагают, что мужчина был пьян.

Смертельная авария произошла 13 ноября около 20.45 на 5-м километре дороги Сачковичи – Старый Ропск – Брахлов в Климовском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 50-летний велосипедист внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-21310» под управлением 57-летнего водителя.

Велосипедиста доставили в больницу с травмами, где он скончался.

По данным ГИБДД, в момент ДТП водитель «ВАЗа» был трезв, состояние погибшего велосипедиста определят в ходе экспертизы.