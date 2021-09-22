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52-летний брянец убил женщину в Навлинском районе

2021, 22 сентября 15:40 Происшествия
52-летний брянец убил женщину в Навлинском районе
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Трагедия произошла в селе Гололобово.

52-летний житель Брянска предстанет перед судом по обвинению в убийстве женщины.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, вечером 16 июля пьяный мужчина гостил у знакомой в доме по улице Комсомольской в селе Гололобово Навлинского района. Поссорившись с женщиной, он нанес ей один удар ножом в область груди. Хозяйка дома погибла на месте.

Расследование уголовного дела завершено. Суда житель Брянска дожидается под стражей.

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