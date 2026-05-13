58-летний житель Дубровки проведёт девять лет в колонии за убийство

2026, 13 мая 12:23

58-летний житель Дубровки проведёт девять лет в колонии за убийство. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Жуковский районный суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве. на скамье подсудимых оказался 58-летний житель Дубровки.

17 мая 2020 года у фигурант произошёл конфликт с жителем Сещи. Обвиняемый выстрелил в голову и тело оппонента из травматического пистолета. Потерпевший от полученных травм через несколько дней умер в больнице.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого заслуживающим снисхождения. Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. В пользу родителей погибшего взыскано по 1 млн рублей, а в пользу двоих его детей — по 2 млн рублей каждому. Решение не вступило в законную силу.