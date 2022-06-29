60-летнего жителя Клинцов обвиняют в попытке застрелить двух женщин

Уголовное дело направлено в суд.

60-летнего жителя Клинцов обвиняют в покушении на убийство двух женщин, а также краже, хранении оружия и пороха. Подробности произошедшего рассказали в региональной прокуратуре.

По версии следствия, ночью 13 февраля мужчина у себя в квартире в Клинцах пил с двумя женщинами 46 и 48 лет. Хозяин поссорился с приятельницами и достал охотничье ружьё. Подозреваемый дважды выстрелил в женщин.

Затем он забрал к потерпевших телефоны, перенёс в машину более 240 граммов пороха, 32 изготовленных им патрона, гладкоствольное охотничье ружьё и уехал. Мужчину спустя пару часов задержали сотрудники ДПС в Выгоничском районе на автодороге Новозыбков-Брянск.

Одна женщина получила проникающее ранение в брюшную полость, а другая — сквозное ранение стопы. Они вовремя получили помощь медиков и выжили.

Уголовное дело рассмотрит Клинцовский городской суд.