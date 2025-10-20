63-летний Олег Молодкин пропал в Брянске

63-летнего Олега Молодкина из Брянска ищут полицейские и волонтёры. Ориентировку распространил поисковый отряд «Лиза Алерт».

В Брянске пропал Олег Леонидович Молодкин. 63-летний мужчина ушёл из дома 14 октября. Обратно он не вернулся и на связь с родными не вышел. К поискам присоединились полицейские и добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 188 см, плотного телосложения, светло-русые волосы и серые глаза. Мужчина был одет в серые спортивные штаны и олимпийку, чёрные ботинки,серо-чёрную кепку.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.