2026, 22 апреля 11:36

88-летняя женщина пропала на кладбище в Брянске. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Советском районе Брянска пропала Алла Ефремовна Жаденова. 88-летняя женщина потерялась 21 апреля во время посещения кладбища. Пенсионерка страдает потерей памяти и нуждается в помощи врачей.

Приметы пропавшей: рост 150 см, нормального телосложения, тёмно-русые волосы и карие глаза. Женщина была одета в бордовую куртку, чёрную юбку и бежевый берет.

Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.