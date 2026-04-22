Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

88-летняя женщина пропала на кладбище в Брянске

2026, 22 апреля 11:36
88-летняя женщина пропала на кладбище в Брянске
Источник фото

88-летняя женщина пропала на кладбище в Брянске. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

 

В Советском районе Брянска пропала Алла Ефремовна Жаденова. 88-летняя женщина потерялась 21 апреля во время посещения кладбища. Пенсионерка страдает потерей памяти и нуждается в помощи врачей. 

Приметы пропавшей: рост 150 см, нормального телосложения, тёмно-русые волосы и карие глаза. Женщина была одета в бордовую куртку, чёрную юбку и бежевый берет. 

Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14925) брянск (6917) ДТП (2728) ГИБДД (2273) прокуратура (2091) уголовное дело (2037) Александр Богомаз (1962) суд (1789) авария (1650) мчс (1528) коронавирус (1272) умвд (1060)