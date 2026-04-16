Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянец дважды стал призёром первенства России по стоклеточным шашкам

2026, 16 апреля 15:28
Источник фото

Брянец дважды стал призёром первенства России по стоклеточным шашкам. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В начале апреля в Московской области прошло первенство России по стоклеточным шашкам. Участие в соревнованиях приняли более 250 юных шашистов из 20 регионов.

Брянскую область среди юношей до 17 лет представил воспитанник Жуковской спортивной школы «Десна» Илья Мглинец. Он выступил в дисциплинах «стоклеточные шашки», «стоклеточные шашки-быстрая игра», «стоклеточные шашки-молниеносная игра».

В молниеносной игре брянец набрал 11 очков из 16 возможных. Он завоевал бронзовую медаль. Также третье место Илья занял по спортивной дисциплине «стоклеточные шашки. Он набрал 9 очков из 14.

Кроме того, Ильи Мглинца  выступил на всероссийских соревнованиях по спортивной дисциплине «русские шашки-молниеносная игра». С результатом в 11 очков из 14 возможных он занял первое место.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14858) брянск (6913) ДТП (2721) ГИБДД (2265) прокуратура (2084) уголовное дело (2036) Александр Богомаз (1954) суд (1789) авария (1647) мчс (1523) коронавирус (1272) умвд (1059)