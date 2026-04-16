Брянец дважды стал призёром первенства России по стоклеточным шашкам

2026, 16 апреля 15:28

Брянец дважды стал призёром первенства России по стоклеточным шашкам. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В начале апреля в Московской области прошло первенство России по стоклеточным шашкам. Участие в соревнованиях приняли более 250 юных шашистов из 20 регионов.

Брянскую область среди юношей до 17 лет представил воспитанник Жуковской спортивной школы «Десна» Илья Мглинец. Он выступил в дисциплинах «стоклеточные шашки», «стоклеточные шашки-быстрая игра», «стоклеточные шашки-молниеносная игра».

В молниеносной игре брянец набрал 11 очков из 16 возможных. Он завоевал бронзовую медаль. Также третье место Илья занял по спортивной дисциплине «стоклеточные шашки. Он набрал 9 очков из 14.

Кроме того, Ильи Мглинца выступил на всероссийских соревнованиях по спортивной дисциплине «русские шашки-молниеносная игра». С результатом в 11 очков из 14 возможных он занял первое место.