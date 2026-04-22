Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

2026, 22 апреля 12:23
Источник фото

Полтора километра трассы Сетолово – Азарово отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

Трасса Сетолово – Азарово в Почепском районе вошла в план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году. Подрядчик обновит полтора километра дороги.

Специалисты уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, отремонтируют водопропускные трубы и укрепят обочины. Также в порядок приведут посадочные и остановочную площадку для общественного транспорта. Для пассажиров установят новый автопавильон. Кроме того, рабочие отремонтируют разворотную площадку. 

В завершении ремонта подрядчик установит дорожные знаки и нанесёт разметку.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14924) брянск (6917) ДТП (2727) ГИБДД (2272) прокуратура (2091) уголовное дело (2037) Александр Богомаз (1962) суд (1789) авария (1650) мчс (1528) коронавирус (1272) умвд (1060)