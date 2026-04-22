Полтора километра трассы Сетолово – Азарово отремонтируют по нацпроекту

2026, 22 апреля 12:23

Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Трасса Сетолово – Азарово в Почепском районе вошла в план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году. Подрядчик обновит полтора километра дороги.

Специалисты уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, отремонтируют водопропускные трубы и укрепят обочины. Также в порядок приведут посадочные и остановочную площадку для общественного транспорта. Для пассажиров установят новый автопавильон. Кроме того, рабочие отремонтируют разворотную площадку.

В завершении ремонта подрядчик установит дорожные знаки и нанесёт разметку.