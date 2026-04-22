2026, 22 апреля 10:49
Полицейские за один день раскрыли кражу из дома пенсионерки в Брасовском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась пожилая жительница Брасовского района. В её доме побывал злоумышленник. Взломавший входную дверь вор забрал холодильник, телевизор и металлический рукомойник.

Оперативники уголовного розыска в тот же день задержали подозреваемых в краже. 34-летний брянец и двух его приятельницы в возрасте 27 и 20 лет в поле зрения правоохранителей ранее не попадали. 

Похищенное имущество стражи порядка изъяли.  Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

