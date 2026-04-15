Происшествия

Тело жительницы города Брянска достали из реки в конце марта

2026, 15 апреля 15:41
Тело жительницы города Брянска достали из реки в конце марта. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

На реке Десне в городе Брянске сотрудники МЧС, ГИМС и добровольцы водного направления отряда «ЛизаАлерт» продолжают поиск ребёнка, провалившегося под лед 20 января. Во время тщательного осмотра акватории 29 марта 2026 года было обнаружено тело женщины.

Следователи установили, что это – жительница Советского района города Брянска. Она пропала 15 декабря 2025 года. При осмотре места происшествия признаков криминальной смерти правоохранители не обнаружили не обнаружено.

