Автомобиль перевернулся на дороге в Брянске накануне вечером. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Бежицком районе Брянска. На улице Флотская столкнулись два легковых автомобиля. Одна из машин от удара перевернулась.

В ликвидации последствий аварии участвовали специалисты пожарно-спасательного подразделения. Спасатели отключили аккумуляторные батареи у повреждённых транспортных средств. Также они поставили на колёса автомобиль.

О пострадавших в ведомстве не сообщили.