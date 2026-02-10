Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Здоровье

Брянские лыжники стали бронзовыми призёрами на чемпионате ЦФО

2026, 10 февраля 11:24
Брянские лыжники стали бронзовыми призёрами на чемпионате ЦФО
Брянские лыжники стали бронзовыми призёрами на чемпионате ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе в городе Красногорск Московской области прошёл чемпионат Центрального Федерального округа по лыжным гонкам.  

В гонке свободным стилем на 10 километров первое место заняла брянская спортсменка Алёна Перевозчикова. Дистанцию в 15 км успешно прошёл Олег Поляков. Брянский лыжник завоевал серебряную медаль.

В эстафете брянская женская команда стала первой. А две команды мужчин завоевали «золото» и «бронзу».  

В гонка классическим стилем  первыми пришли Дарья Рогозина и Никита Трякин. На вторую ступень пьедестала почёта поднялся Максим Ковалёв. 

Среди 15 регионов команда Брянской области заняла третье место. А в медальном зачёте лыжники стали лучшими

