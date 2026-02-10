Брянские лыжники стали бронзовыми призёрами на чемпионате ЦФО

Брянские лыжники стали бронзовыми призёрами на чемпионате ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в городе Красногорск Московской области прошёл чемпионат Центрального Федерального округа по лыжным гонкам.

В гонке свободным стилем на 10 километров первое место заняла брянская спортсменка Алёна Перевозчикова. Дистанцию в 15 км успешно прошёл Олег Поляков. Брянский лыжник завоевал серебряную медаль.

В эстафете брянская женская команда стала первой. А две команды мужчин завоевали «золото» и «бронзу».

В гонка классическим стилем первыми пришли Дарья Рогозина и Никита Трякин. На вторую ступень пьедестала почёта поднялся Максим Ковалёв.

Среди 15 регионов команда Брянской области заняла третье место. А в медальном зачёте лыжники стали лучшими