Семью из Брянска ждёт суд по подозрению в торговле контрафактными сигаретами

2026, 06 февраля 15:34

Семью из Брянска ждёт суд по подозрению в торговле контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Уголовное дело о незаконном обороте контрафактных табачных изделий рассмотрит Фокинский районный суд Брянска. По версии правоохранителей, в 2024 году 46‑летний глава семьи, его 30‑летний сын, 68‑летняя мать и 38‑летняя сестра купили в Московской области крупную партию немаркированных сигарет с поддельными этикетками известных брендов. Контрафактную продукцию фигуранты хранили дома, а также в пункте приёма металлов, принадлежащем главе семьи.Сигареты продавали жителям города и знакомым.

При обысках полицейские вместе с бойцами Росгвардии изъяли более 4000 пачек сигарет на более чем 520 тысяч рублей. Ущерб правообладателю составил почти 120 тысяч рублей.