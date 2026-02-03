Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Трассу «Брянск – Новозыбков» – Погар отремонтируют по нацпроекту

2026, 03 февраля 10:33
Трассу «Брянск – Новозыбков» – Погар отремонтируют по нацпроекту
Более трёх километров трассы «Брянск – Новозыбков» – Погар отремонтируют по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса «Брянск – Новозыбков» – Погар в Погарском районе. Подрядная организация ООО «Погарагродорстрой» обновит 3,5 километра дороги. 

Магистраль является дублером федеральной автодороги А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь и входит в опорную сеть. Трасса важна  для развития социально-экономических отношений.

