Брянск присоединился к церемонии открытия Года единства народов России

2026, 06 февраля 14:54

Брянск присоединился к церемонии открытия Года единства народов России. Об этом рассказали в издании «МК Брянск».

Накануне в Москве в Национальном центре «Россия» президент России Владимир Путин объявил Год единства народов России открытым. В Брянске площадку марафона «Россия — семья семей» организовали департаменты внутренней политики и культуры, а также управление молодёжной политики. На мероприятии собрались собрались руководители общественных организаций Брянщины, представляющие различные национальности: представитель правительства Дагестана Алим Султанов, руководители «Дома польского» Мирена Копылова, брянской армянской общины Гарий Нуроян, таджикской диаспоры Ахтамшо Мансуров, заместитель председателя комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Брянской области Григорий Кожурин, председатель белорусского землячества Николай Голосов.

«Очень рад, что на гостеприимной Брянской земле нашлось место всем народам, которые живут и своим трудом содействуют процветанию нашего общего дома — России и Брянщины», — сказал на открытии мероприятия председатель белорусского землячества Николай Голосов.

Школьники и студенты на мероприятии были одеты в праздничные национальные костюмы. Хоровод брянских участников видели во всех уголках России.

«Трансляция фактически охватила все регионы нашей многонациональной страны, оставаясь в Брянске, представители национальностей нашего региона могли и сами себя показать, и увидеть участников из Бурятии, Калининграда, Смоленска, Курска, других областей и краёв России. Это наглядное свидетельство единства нашей большой и дружной страны», — рассказал организатор брянской части марафона Александр Ермаков.

Фото: Григорий Кожурин