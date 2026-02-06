Брянские теннисисты стали третьими на первенстве ЦФО

Брянские теннисисты стали третьими на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Смоленске накануне завершились игры командного зачета Первенства Центрального федерального округа по настольному теннису. Участие в турнире приняли 14 команд юниоров и юниорок до 20 лет.

Сборная Брянской области в 1/8 финала обыграла Костромскую область. В четвертьфинале брянские теннисисты выиграли встречу со спортсменами Воронежской области. В полуфинале брянцы сыграли с командой из Тверской области. Соперники победили со счётом 3:2.

В командном зачёте брянские спортсмены заняли третье место.