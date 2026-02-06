Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские теннисисты стали третьими на первенстве ЦФО

2026, 06 февраля 16:28
Брянские теннисисты стали третьими на первенстве ЦФО
Брянские теннисисты  стали третьими на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В городе Смоленске накануне завершились игры командного зачета Первенства Центрального федерального округа по настольному теннису. Участие в турнире приняли 14 команд юниоров и юниорок до 20 лет. 

Сборная Брянской области в 1/8 финала обыграла Костромскую область. В четвертьфинале брянские теннисисты выиграли встречу со спортсменами Воронежской области. В полуфинале брянцы сыграли с командой из Тверской области. Соперники победили со счётом 3:2. 

В командном зачёте брянские спортсмены заняли третье место.

