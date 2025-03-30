Байкер погиб при столкновении с деревом в Брянске, уходят от полиции. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

29 марта в Брянске в посёлке Радица-Крыловка произошла смертельная авария. В районе дома №70 42-летний водитель не справился с управлением питбайка KAYO, уходя от сотрудников полиции. Байкер врезался в дерево.

Мужчина от полученных травм умер в автомобиле скорой медицинской помощи

Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. .