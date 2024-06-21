45-летний байкер погиб в ДТП в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

В ночь с 19 на 20 июня на улице Флотской в районе дома № 169 Брянска произошла авария. 45-летний водитель мотоцикла Yamaha врезался в Kia Picanto. Иномарку отбросило на Volkswagen Tiguan.

Байкер с черепно-мозговой травмой, переломами рёбер, плеча и бедра попал в больницу. Там он умер спустя некоторое время.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.