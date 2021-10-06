Белгородский монтажник внезапно умер на ферме в Трубчевском районе

6 октября смолян ожидает +15 градусов тепла 6 октября на территории Смоленска и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Подробно о погоде в среду рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Утром местами землю укроет туман. Ветер подует юго-восточный, его скорость будет достигать 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью -1°C…+4°C, днем +10°C…+15°C. В Смоленске: ночью +1°C…+3°C, днем +11°C…+13°C.

В Смоленской области пройдет проверка систем оповещения 6 октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. С 10:40 запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин).

Погрузка леса на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 2,6 раза в январе-сентябре В январе-сентябре 2021 года на сети железных дорог ОАО «РЖД» в Смоленской области погрузка лесных грузов составила 75 тыс. тонн, что в 2,6 раза выше аналогичного периода прошлого года. Смоленский регион показывает устойчивую динамику роста объёмов погрузки леса. Только в сентябре погрузка лесных грузов в Смоленской области увеличилась по сравнению с сентябрем 2020 года в

Билеты по «семейному» тарифу теперь можно покупать онлайн Оформить билеты в купе поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») по «семейному» тарифу теперь можно не только в кассах дальнего следования, но и в режиме онлайн. Это даст возможность активнее развивать семейный туризм. Купить билеты по специальному тарифу для поездок родителей или законных опекунов с детьми онлайн можно на сайте ОАО

Полтора часа длился пожар в Рославле Около четырех часов дня 1 октября в частном секторе на 1-ом переулке Рабочего городка в городе Рославле произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Проживающие в доме мужчина с женщиной вышли по делам, а когда вернулись, увидели полыхающие кровлю и пристройку к дому. Соседи уже вызвали пожарных и ждали их прибытия.