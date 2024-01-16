Беспилотник сбила система ПВО над Суземским районом
Очередной беспилотник сбила система ПВО над Суземским районом. О происшествии сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Очередную атаку на регион пресекли военнослужащие Министерства обороны России. Системс противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Он летел над Суземским районом.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.
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