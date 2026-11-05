Брянские дзюдоисты завоевали 10 медалей на турнире в Орле

2026, 05 ноября 12:46

Брянские дзюдоисты завоевали 10 медалей на турнире в Орле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

3 ноября в Орле состоялись соревнования по дзюдо среди юношей и девушек 11- 15 лет. Турнир посвятили 100-летию ДОСААФ России.

Брянск представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Сталь». Первое место в своих весовых категориях заняли Ксения Иванютина, Александр Новиков и Артём Фокин. Серебряными призёрами стали Тимур Кузнецов, Дарья Матюшина и Александр Михальченко. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Даниил Бруев, Ирина Понкрашова, Владислав Бруев и Арина Фролова.