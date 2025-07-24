Бездомный кот покусал четверых жителей Брянска

В неприятную историю попали сотрудники одного из учреждений на Красноармейской улице в Брянске. Они пострадали от бездомного кота. Подробности рассказали в городской администрации.

Как выяснилось, люди взяли на поруки местное животное, которое стало исправно встречать их у входа в здание. Пушистый друг позволял себя погладить в ответ на вкусные угощения. Однако в один прекрасный момент приятельские отношения были нарушены.

«В июне, вернувшись с очередной прогулки, кот без объяснения причин умудрился покусать сразу четырех человек. В попытках поймать животное случилось непоправимое — кот ушел на радугу», — сообщает пресс-служба мэрии.

Тело погибшего питомца оперативно доставили в Новозыбковскую лабораторию на экспертизу. К счастью, предполагаемое бешенство не подтвердилось. Но в целях профилактики пострадавшие исправно проходят трехмесячный курс антирабической вакцинации.