Безработная жительница Брянска отправлена в СИЗО по обвинению в убийстве

В Брянске заключили под стражу безработную местную жительницу, которая обвиняется в убийстве своего знакомого. Подробности сообщили в региональном СУ СКР.

Трагедия произошла 15 июля в Фокинском районе областного центра. По версии следствия, в тот день женщина вместе с приятелем находились в заброшенном доме по проезду Западному. Внезапно между ними вспыхнула ссора. В порыве гнева фигурантка схватилась за нож. Удар острым лезвием в область груди стал для оппонента смертельным. Мужчина погиб на месте.

Согласно данным следкома, на первоначальном этапе расследования собраны доказательства, указывающие на причастность к преступлению задержанной. В соответствии с судебным решением она отправлена в СИЗО.