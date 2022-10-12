Бизнесмена из Тулы ждёт суд за взятку брянскому врачу

Предприниматель из Тулы предстанет перед судом за взятку в несколько миллионов рублей главврачу Брянской больницы.

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела о даче взятки в крупном размере в отношении 42-летнего индивидуального предпринимателя из Тулы.

С февраля 2018 года по октябрь 2021 года бизнесмен передал главному врачу Брянской городской больницы №1 и заведующей аптекой данного учреждения здравоохранения 2 млн 735 тысяч рублей за заключение договоров на поставку медицинских товаров.

Преступление выявили оперативники экономического отдела регионального УМВД и УФСБ России.

Материалы уголовного дела направлены в суд.