На прошлой неделе более 20 млн рублей лишились брянцы после общения с дистанционными мошенниками. Об этом сообщили в региональном УМВД,

В полицию Брянской области на минувшей неделе обратились 46 жертв телефонных и кибермошенников. Потерпевшие лишились 20 002 000 рублей.

17 человек поверили лжебанкирам. Злоумышленники представились сотрудниками банков и сообщили о подозрительных действиях со счетами. Они предложили жертвам назвать данные карт и коды для подтверждения операций. Некоторые сами перевели сбередения на якобы безопасные счета, не догадываясь, что те принадлежат мошенникам. Потерпевшие лишились 7 371 000 рублей.