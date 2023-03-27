Более 30 раз брянские спасатели потушили траву за 10 дней

За 10 дней брянские спасатели более 30 раз выезжали на тушение сухой травы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В спасательном ведомстве отметили, что в марте- апреле рещко возрастает число возгораний сухой растительности. В Брянской области первое произошло уже 17 марта. С этого момента спасатели более 30 раз выезжали на подобные происшествия. В том числе дважды – за прошедшие сутки.

Основные причины ландшафтных пожаров – беспечность и безответственность граждан. С начала года за нарушение требований пожарной безопасности сотрудники МЧС составили на граждан четыре протокола об административных правонарушениях.