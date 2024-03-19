Более двух тысяч литров контрафактной «незамерзайки» изъяли брянские полицейские

Более двух тысяч литров контрафактной незамерзающей жидкости для автомобилей изъяли брянские полицейские в сетевых магазинах областного центра. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции Брянской области выявили факты хранения и продажи в областном центре контрафактной незамерзающей жидкости для автомобильных стеклоомывателей. Продавали некачественную «незамерзайку» в крупных сетевых магазинах.

Правоохранители изъяли 553 канистры объемом более 2300 литров. Стоимость контрафактной продукции превысила 93 тысячи рублей.

Эксперты выяснили, что концентрация в жидкости метанола не соответствует заявленным характеристикам на этикетке.

К ответственности за незаконную продажу стражи порядка привлекли трёх должностных лиц. Сотрудники полиции устанавливается местонахождение производства контрафактной продукции.