Больше двух часов спасатели тушили магазин в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне днём в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Володарском районе Брянска. Во 2-ом переулке Мичурина загорелось торгово-офисное здание.

На происшествие приехали десять пожарных автоцистерн, две автолестницы, аварийно-спасательный автомобиль и база газодымозащитной службы. Спасатели эвакуировали из здания 15 человек.

Больше двух часов пожарные боролись с огнём. Люди на происшествии не пострадали.

Причину пожара устанавливают эксперты.