Брянца будут судить за попытку подкупить полицейского

Обвиняемому инкриминируется попытка дать полицейскому 15 тыс. рублей в качестве взятки.

СУ СКР по Брянской области закончило следствие и передало в суд дело по обвинению жителя Фокинского района Брянска в попытке подкупить полицейского в Почепе.

По версии следствия, обвиняемый в конце октября перевозил древесину с нарушением требований закона к ее учету и перевозке и попался на этом на территории Почепского района. А когла полицейские доставили его в отдел для составления протокола, пытался вручить старшему инспектору группы по исполнению административного законодательства 15 тыс. рублей в качестве взятки за непривлечение его к ответственности. Однако полицейский денег не взял и сообщил о попытке его подкупить куда следует.