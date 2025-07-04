Бывший замначальника Дорожного управление Брянска отправится в колонию за получение взятки

Бывший замначальника Дорожного управление Брянска отправится в колонию на три года за получение взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. На скамье подсудимых оказался 53-летний бывший заместитель начальника муниципального учреждения «Дорожное управление г. Брянска».

В 2020 году фигурант за взятку передавал технику вместе с работниками коммерческой организации для проведения строительных работ в Карачеве. Договоров аренды с предпринимателем не было. При этом фигурант давал указание о составлении документов о нахождении техники на ремонте. Обвиняемый за незаконные действия получил 318 тысяч рублей на свой банковский счёт.

Кроме того, он в 2023 году по договоренности с представителем другой фирмы, он направил технику для ремонта дороги в Фокинском районе областного центра. Договор он с организацией не заключил.

Суд приговорил виновного к трём годам в колонии строгого режима и 954 тысячам рублей штрафа. Также два года фигурант не сможет работать в муниципальных учреждениях. Сумма взятки конфискована в доход государства. Решение не вступило в законную силу.