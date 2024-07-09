Брянца обвиняют в краже 18 электроприборов на полмиллиона рублей

Брянца обвиняют в краже с предприятия 18 электроприборов на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники службы безопасности брянского промышленного предприятия заявили в полицию о краже. В интернете они нашли объявления о продаже электроприборов похожих на используемые в организации. А профиль был привязан к номеру телефона 29-летнего работника, ответственного за ремонт.

Оказалось, что сотрудник не стал устанавливать приборы на подъемно-транспортное оборудование электрических приборов, а продал их. За три месяц брянец сбыл 18 электрических приборов на 503 тысячи рублей.

Следователи возбудили уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинение. Причиненный ущерб он возместил деньгами.