Брянца обвиняют в краже денег у спящей приятельницы

Брянца обвиняют в краже 10 тысяч с карты спящей после совместного застолья приятельницы. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением о хищении денег обратилась жительница Унечского района. С её банковского счёта при неизвестных обстоятельствах пропали 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что в день совершения преступления потерпевшая была в гостях у знакомого. Они распивали спиртное.

40-летний хозяин жилья рассказал, что когда гостья заснула, он разблокировал её мобильный телефон. Через банковского приложение он перевел деньги на счёт своего приятеля. Тот о криминальном происхождении денег не знал.

Фигуранту стражи порядка предъявили обвинение в краже.