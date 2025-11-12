Брянца суд отправил на 12 лет в колонию за госизмену. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский областной суд вынес приговор по уголовному делу о государственной измене. На скамье подсудимых оказался 27-летний житель Брянска

В 2022 году фигурант вступил в переписку с представителем вооруженных сил Украины. Он договорился передавать украинской стороне сведения о дислокации Вооруженных Сил РФ. В октябре 2024 года обвиняемый снял на свой телефон видео места дислокации ПВО Вооруженных Сил РФ и отправил адресату. Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России.

Суд приговорил виновного к 12 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.